Özel çocuklardan engelleri aşan başarı

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Kayseri'de yaşayan özel çocuklardan Nisanaz Öztürk Türkiye cirit şampiyonu, Murat Emre Yıldız yüzme dalında Kayseri 1'ncisi olarak üstün bir başarı sağladı.

Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Kurum Müdürü İbrahim Demirağ, özel çocukların daha da başarılı olması için destek beklediklerini ifade ederek; "Bu çocuklar başarı elde ettiğinde nerede olursa olsun, karşılandıklarında bütün herkesin gözündeki mutluluğu hissedebiliyoruz. Bu başarıların devam edebilmesi için özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'ten Nisa, Murat, Elif ve Dila için istişare yapabilmek için görüşme talep ediyoruz" dedi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kayseri'de özel çocuklar için birçok faaliyet düzenleniyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri il temsilcisi Mahmut Özdemir, spor ve sosyal faaliyetler ile özel çocukları topluma kazandırdıklarını belirterek; " Milli sporcularımız var Nisa Nur Öztürk, özel atletizm branşında milli sporcumuz, Murat Emre özel yüzme branşında milli sporcumuz, Dila Hanım Göçer yine aynı şekilde yüzmede başarılı bir sporcumuz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, toplumumuz için çok önemli bir hafta. Özellikle özel sporcular, engel grupları içerisinde en dezavantajlı grup. Çünkü bedensel engelliler, görme engelliler, işitsel engelliler, kendi ihtiyaçlarını tam olmasa da karşılayabiliyor. Ama bizim bu çocuklarımız özel sporcularımız, özel çocuklarımız, kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu çocuklarımız 10 gün aç kalsa bir kişiden gidip de ekmek isteyemez. O yüzden bizim engel grubumuz, diğer engel gruplarından daha dezavantajlı " diye konuştu.

Özel çocuklar için iş imkanının az olduğunu ifade eden Mahmut Özdemir, "Bizim çocuklarımızın özellikle hafif mental grubundaki çocukların iş imkanı çok az ve onlar için ben iş imkanı istiyorum. Bu çocuklarımız ne kadar toplumun içine girerse topluma o kadar kazandırmış oluruz. Biz bunu spor ,sosyal faaliyetler ile yapıyoruz ve iyi mental durumdaki gençlerimizi de iş adamları kendi işlerinde çalıştırabilir ise onlar da topluma kazanmış olur. Türkiye Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve başkanlığında Türkiye'nin 81 ilinde yüzme, masa tenisi, atletizm ve diğer branşlar tam gaz olarak devam etmektedir. Özellikle Cuma günü bizim özel sporcuların festival havasında geçecek il şampiyonası var Salı günü masa tenisi şampiyonası var. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz bu organizasyonlara" şeklinde konuştu.

Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Kurum Müdürü İbrahim Demirağ ise "Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği olarak sadece bu hafta değil bütün yılın 365 günü dolu dolu yaşıyoruz. Spor yapıyoruz, geziler düzenliyoruz, kamplar düzenliyoruz. Yaz döneminde tatiller düzenliyoruz. Bu çocuklarımız sinemalar, tiyatrolar, eğlence alanlarında, AVM'lerde gösteriler, gelen davetler üzerine mehter takımımız ve semazen ekibimiz, kurumlarda, okullarda açılışlara, gösterilere çıkıyor. Bu da bizi çok mutlu ve onure ediyor. Özel çocukların her şeyi yapabileceğini Kayseri'ye hatta Türkiye'ye ispatladık. Nisanur, olimpiyatta dünya beşincisi oldu. Muradımız yine bizi onurlandırdı yüzmede. Dila Hanım yetişiyor İnşallah o da yakın zamanda kürsüde yerini alacak ve bizi Kayseri adına, Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği adına en iyi şekilde temsil edecek. Bununla birlikte destek de istiyoruz. Kayseri'de Türkiye'mizde genel anlamda siyaset olsun bürokrasi olsun, sanat camiası olsun, çocuklarımıza sahip çıkıyorlar ama istediğimiz düzeyde mi değil. Biz daha çok tepki verilmesini bekliyoruz olumlu anlamda. Çünkü bu çocuklar başarı elde ettiğinde nerede olursa olsun, karşılandıklarında bütün herkesin gözündeki mutluluğu hissedebiliyoruz. Bu başarıların devam edebilmesi için özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'ten Nisa, Murat, Elif ve Dila için istişare yapabilmek için görüşme talep ediyoruz. Yine Kayseri'de siyasi kurumlardan destek bekliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.