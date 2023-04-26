Özel çocuklardan özel gösteri

Özel çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kendi hazırladıkları gösterilerden oluşan programla kutladı. Yaşları 5 ila 27 arasında değişen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırlandıkları dans gösterilerini sergiledi. Gösteriyi veliler beğeniyle seyretti.

Özel çocukların da neler yapabildiğini göstermek istediklerini belirten kurum sahiplerinden Fizyoterapist Kübra Hasdemir, “Etkinliğimizin amacı bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atamızın çocuklara armağan ettiği bu güzel günde biz de özel çocuklarla ilgileniyoruz. Özel çocuklarımızla birlikte bu güne hem vurgu yapmak hem de çocuklarımızın sosyal hayatta da başarılı olabileceğini, hayatımızın birçok alanında onlarla da karşılaşabileceğimizi insanlara göstermek istedik. O yüzden böyle bir etkinlik düzenledik. Kurumumuz daha bir yıllık bir kurum, daha önce bir kere böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bundan sonra da düzenlemeyi planlıyoruz. Çocuklarımıza daha özenli davranırsak çok mutlu oluruz. Okullarda, parklarda, bahçelerde yani nerede olursa olsun bu çocukların özel olduğunu ve kıymetli olduklarını herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

GÖSTERİDE YER ALAN ÇOCUKLAR MUTLU OLDUKLARINI DİLE GETİRDİ

Gösteride yer alan Mehmet Ali Kurtar Enes Akdoğan, “Kendimi bu etkinlikte mutlu hissediyorum. İzmir Marşı ve Atatürk Marşı’nı söyleyeceğiz. Çok mutluyum, biraz da heyecanlıyım” dedi.

10 yaşındaki Asmin Fatma Yozgat da, “Ateş böceğini yapacağım. İlk defa gösteriye katıldığım için heyecanlıyım. Dans yapacağız” dedi.

Sümeyye Gül Bulut ise, “Ördek dansı gösterisi yapacağız. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Hazal Ertenay da, “Şarkı söyleyerek dans edeceğim. Çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.