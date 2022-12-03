Özel çocuklardan özel konser

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen etkinlikte engelli çocukların da bulunduğu koro tarafından verilen konser izleyicilerine güzel bir akşam yaşattı.

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  • 03.12.2022 22:28
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:24
Özel çocuklardan özel konser
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) tarafından düzenlenen etkinlikte engelli çocukların da bulunduğu koro tarafından verilen konser izleyicilerine güzel bir akşam yaşattı.

KİGDER ve ZİÇEV tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Engelleri ortadan kaldırmak için çok iyi bir fırsat. Bugün kutlanacak bir şey yok, bugün farkındalık günü. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bizlerin de üzerine çok şeyler düşüyor. Bugün sizlere engelli kardeşlerimizle birlikte bir konser sunacağız. Çünkü biz kaynaştırmayı çok önemsiyoruz. Onlara birey olduğunu hatırlattığınızda, sorumluluk verdiğinizde o kadar güzel sonuçlar çıkıyor ki. Bugün bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan koro, salonu dolduranlara birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konsere katılanlar da şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Konsere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da katıldı. Konserden elde edilecek gelirin ise ZİÇEV yararına kullanılacağı bildirildi.

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İHA

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