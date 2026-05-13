Özel Eğitim Öğretmeni Suci, 'Toplumda yardım kültür var ama bizim amacımız anlamak kültürünü yaymak'

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları toplumun tüm kesimlerine hissettirmeyi amaçlayan ‘Empati İstasyonu’ isimli proje başladı. AFAD, MEB AKUB ve Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu iş birliğiyle hayata geçirilen projede 7 farklı istasyon bulunuyor. ‘Empati İstasyonu’ isimli proje hakkında bilgiler veren Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fadime Suci, amaçlarının toplumun tüm kesimlerine engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları toplumun tüm kesimlerine hissettirmek olduğunu belirtti. Özel Eğitim Öğretmeni Suci, “Empati İstasyonu’nda toplamda 7 adet istasyonumuz bulunmaktadır. 1. istasyonumuz Görsel Kısıt, 2 İşitsel Fark, 3 Dokunsal İletişim, 4 İnce Motor Zorluğu, 5 Hareket Sınırlılığı, 6 Disleksi, 7 Diskalkuli. Buradaki genel amacımız özel eğitimli bireylerimizi tekdüze bir bakış açısından çıkarıp aslında her birinin ayrı ayrı bir engel zorluğu olduğunu toplumumuza göstermek. Bizim toplumumuzda yardım etmek kültürü var ama biz bundan ziyade anlamak kültürünü yaymak ve bütüne fayda olmak amacıyla yola çıktık. Genel amacımız budur” şeklinde konuştu.

Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Öğretmeni Koordinatör Tuana Cavlak da, “Şu anda ‘Empati İstasyonu’ adlı projemizin başlangıcı için Cumhuriyet Meydanı’ndayız. Amacımız engelli bireylerin toplumda var olduğunu, onların da hayatlarının zorluğunu diğer insanlara empati kurdurarak, bizim dışımızda farklı bir dünya olduğunu göstermeye çalıştık. Niyetimiz bu çalışmayla bütüne fayda sağlamak” ifadelerini kullandı.