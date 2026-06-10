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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Mustafa Kemal Paşa Bulvarında özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Güzergahı üzerinde durakta yavaşlayan M.B. idaresindeki özel halk otobüsü ile A.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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