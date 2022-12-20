Özel Harekat destekli 'Kökünü Kurutma' Operasyonu:54 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği ve 470 personelle 54 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 53 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte narkotik suçlarla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerce il genelinde 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye ’Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde; özel harakat polisleri destekli 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı ’Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu’ düzenlendi. Operasyonda 53 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

29 Ağustos’ta başlatılan ’Kökünü Kurutma Operasyonunda’ toplamda 152 kişiye narkotik konularıyla alakalı işlem yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde; 6 kilo 280 gram çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 22 adet tüfek ve çok sayıda fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 3 adet hassas terazi, 4 adet hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.