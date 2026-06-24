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  • Özel'in atadığı eski CHP İl Başkanı Gözbaşı, 'Özgür Özel 3 Temmuz'da Kayseri'ye gelecek'

Özel'in atadığı eski CHP İl Başkanı Gözbaşı, 'Özgür Özel 3 Temmuz'da Kayseri'ye gelecek'

Özgür Özel tarafından atanan ve CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in 3 Temmuz Cuma günü Kayseri'ye geleceğini söyledi.

Özel'in atadığı eski CHP İl Başkanı Gözbaşı, 'Özgür Özel 3 Temmuz'da Kayseri'ye gelecek'

CHP Genel Merkezi tarafından Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzıoğlu atanmıştı. 

İl Başkanlığı görevinden alınan Ufuk Ozan Gözbaşı, CHP İl binasında partililerin de katıldığı basın toplantısında Özgür Özel’in 3 Temmuz Cuma günü Kayseri’ye geleceğini belirterek, “Genel Başkanımız kuvvetle muhtemel 3 Temmuz Cuma günü bir Kayseri programı olacak. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel daha kesinleşmediği için kesin konuşamıyorum ama kuvvetle muhtemel 2 Temmuz Sivas, 3 Temmuz’da Kayseri’de olacak. Onu da kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi. 
Gözbaşı, İl Başkanlığı için herhangi bir devir teslim töreni olmayacağını da ifade ederek, “Herhangi bir devir teslim töreni olmayacak. Arkadaşların yazısı henüz gelmedi. Yazıları sisteme gelsin bize bir tebliğ edilsin. Sonrasında bakalım gelebilecekler mi? Örgüt iradesinin karşısına çıkabilecekler mi? Çıkabilecek olursalar ne şekilde olacağını göreceğiz. Herhangi bir devir teslim töreni olmayacağını buradan tüm kamuoyuna ilan ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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