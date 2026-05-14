Özel öğrencilerden Engelliler Haftası'na anlamlı gösteri
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından Kumsmall AVM etkinlik alanında gösteri ve sergi etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Engelliler Haftası kapsamında özel öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Hepsini gönülden tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.