Özel öğrencinin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yozgat'ta polis olmayı hayal eden özel eğitim öğrencisinin bu isteği, sembolik olarak bir günlüğüne gerçek oldu.

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  • 02.01.2023 17:20
  • Güncelleme: 02.01.2023 17:20
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Özel öğrencinin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta polis olmayı hayal eden özel eğitim öğrencisinin bu isteği, sembolik olarak bir günlüğüne gerçek oldu.

Yozgat’ın merkeze bağlı Osmanpaşa Köyü Ortaokulunda eğitimini sürdüren 6. sınıf özel eğitim öğrencisi 11 yaşındaki Pembe Nisa Çetinkaya’nın polislik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Melike Ece’nin girişimi ve Türk Kızılay’ın sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda hayaline kavuşan Çetinkaya, polis üniforması giyip Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’ni (POMEM) ziyaret etti. Polis adaylarıyla sınıfta derse katılan dinleyen Çetinkaya, POMEM Müdürü Zafer Kişi’ye çiçek takdim etti.

Bir günlüğüne de olsa polis olan Çetinkaya öğretmenleri ile birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Özel eğitim öğrencisi Pembe Nisa Çetinkaya, polislik hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

POMEM Müdürü Zafer Kişi ise polislik hayali kuran Pembe Nisa’nın hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Pembe Nisa güzel bir polis oldu. İnşallah hayat hep gönlünce olur. Bütün çocuklarımızın Allah bahtını açık etsin. Destek olan Kızılay çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi.

Osmanpaşa Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Ersan Kurt da, “Özel öğrencimizin polis olmak gibi bir hayali vardı. Onun isteğini duyan öğretmenlerimiz öğrencimizin bu hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıktılar. Türk Kızılay gönüllüleri ve polis okulumuzdaki amirlerimiz, komiserlerimizin destekleriyle Pembe Nisa’ya unutamayacağı çok güzel bir gün yaşattılar. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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