ÖZEL-SEN'de Ahmet Serbez Güven Tazeledi

ÖZEL-SEN’in olağan genel kurulunda mevcut Genel Başkan Ahmet Serbez aday oldu. Serbez, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. Genel kurul toplantısında konuşan Genel Başkan Ahmet Serbez, sendikanın kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Serbez, birlik ve beraberlik anlayışıyla kurulan sendikanın oluşum sürecinde yer almanın ve bu yapıya öncülük etmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu ifade etti.

Sendikanın ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini belirten Serbez, temsil ettiği yapının doğru bildiği yoldan sapmadan çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.