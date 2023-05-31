Özel sporcular pistte yarıştı
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
- 31.05.2023 09:34
- Güncelleme: 31.05.2023 09:34
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi. Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonaya özel sporcular, eğitmenleri ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle madalyaları verilirken, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.
İHA
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