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'Özel Tüketim Vergisi, mali tatil kapsamına girmiyor'

Kayseri TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Agahhan Başkurt mali tatil kapsamına girmeyen vergiler olduğunu ifade ederek 'Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, gümrük idareleri, il özel idare ve belediyelerin takip ettirmiş olduğu ödenmesi gereken vergiler ödenecektir. Bunlarla ilgili mali tatil kesinlikle süre uzatımı yapmıyor' dedi.

'Özel Tüketim Vergisi, mali tatil kapsamına girmiyor'

Mali Müşavir Agahhan Başkurt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Mali Gündem' programına konuk olarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

İşe giriş bildirgelerinin 1 Temmuz’dan önce yapılması gerektiğini vurgulayan Başkurt, “İnşaat işçileri, tarım işçileri ve balıkçılar haricinde, 1 Temmuz’da kesinlikle giriş yapamıyoruz. Bizim en çok vurguladığımız konu işe giriş bildirgelerinin bir gün önceden bildirilmesi konusu. İşverenler bu konuda şunu bilmeli ki pazartesi günü hariç aynı güne giriş yapılamıyor. Bir gün önceden mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Buradaki istisnamız da bir gün öncesinin Pazar gününe denk gelmesi. Pazartesi gününün özelliği bu” diye konuştu.

Başkurt mali tatil döneminde 1 ile 20 Temmuz arasında incelemelerin nasıl olduğunu açıklayarak, “İncelemelerde de yine aynı şeklide mali tatili boyunca 1 ile 20 Temmuz arasında herhangi bir bildirim zorunluluğumuz yok. Bu süreçte dava açma süreleri adli tatille birlikte 7 Eylül’e kadar, hatta 7 Eylül haftasonuna denk geldiyse 8 Eylül’e kadar uzuyor. Burdaki ödeme yükümlülüklerimiz, vergi, ihbar ve cezalar devam ediyor. Defter incelemelerinde ve vergi dairesi ile ilgili belge isteme durumlarında mali tatil süresince bildirme zordunluluğumuz olmuyor” ifadelerinde bulundu.

Mali tatil kapsamına girmeyen vergiler de olduğunu belirten Başkurt şunları söyledi: “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, gümrük idareleri, il özel idare ve belediyelerin takip ettirmiş olduğu ödenmesi gereken vergiler ödenecektir. Bunlarla ilgili mali tatil kesinlikle süre uzatımı yapmıyor.”

Haber Merkezi

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