Özel yetenekli çocuklar için: BİLSEM kılavuzu yayımlandı

İlkokul 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf düzeyindeki öğrenciler için genel zihinsel, resim ve müzik alanında uygulanan, özel yetenekli çocukların BİLSEM merkezlerine yönlendirilmesini sağlayan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’na göre yayımlanan tarihler ise şu şekilde: 10-13 Kasım 2025 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması. 14-20 Kasım 2025 İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması. 21-27 Kasım 2025 Gözlem formlarının doldurulması. 28 Kasım-08 Aralık 2025 Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması. 09 Aralık 2025 Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması. 15 Aralık-20 Şubat 2026 Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması. 27 Şubat 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi. 02-06 Mart 2026 Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması. 09-13 Mart 2026 Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi. 16-27 Mart 2026 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması. 30 Mart 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması. 06 Nisan-19 Haziran 2026 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması. 3 Temmuz 2026 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi. 6-10 Temmuz 2026 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması. 13-24 Temmuz 2026 Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi. 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.