Özgür Özel CHP İl Binasını açtı 'Buranın tapusu bir tek kişiye kayıtlıdır'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binası için düzenlenen açılış törenine katıldı.

İl Başkanlığı binası kapısının herkese açık olduğunu ifade eden CHP’li Özel, “Bugün burada baba ocağının en yeni hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında, belde başkanlığı olsun, ilçe başkanlığı olsun, il başkanlığı olsun, bunların her bir tanesi hepimizin baba ocağı. Çünkü herkes önce baba ocağına doğar, sonra büyür. Kimi baba ocağında kalır, kimi bir başkasına gider. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne gider, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama herkes bilir ki, bir gün başım sıkışırsa, dara düşersem, baba ocağı oradadır. Çayı kaynamaktadır, çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, dara düşenin, zora düşenin geldiğinde bir tas sıcak çorbasını verebilecek, bacasını halen tüttürdüğümüz ve kapısı herkese ardına kadar açık baba ocağıdır. Çünkü buranın tapusu Özgür Özel'e ait değildir. Ne Özgür Özel'de, ne Kemal Beyde vardı. Ne Karaoğlan Ecevit'teydi, ne rahmetli, hepimizin kahramanı İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunun için hangi siyasi görüşten olursa olsun, buranın kapısı vatan, millet, bayrak diyen, Gazi'ye sevgi besleyen, bu ülkeyi ve kurucularını seven herkese açıktır” diye konuştu.

Eski il binasının yetersiz kaldığını ifade eden Genel Başkan Özel; “Kayseri'de daha önce il başkanlığımız fiziki imkanları kısıtlı, Kayseri'deki hedeflerimize uyumlu olmayan bir yerdi. O dönem il başkanımız, il yönetimimiz, milletvekilimiz talep ettiler. Uygun gördük, gayret ettik, imkan yarattık. Şimdiki il başkanımız aynı heyecanı yönetimiyle birlikte paylaştılar. Biraz önce yan yana duruyorlardı. Biliyorsunuz CHP'de yarışlar, seçimler olur ama sonra bu parti için, ülke için hep yan yana durulur. Yan yana duruyorlar, aralarından artık su sızmıyordu. Aralarına ben geldim. Bir yanımda önceki il başkanımız, bir yanımda şimdiki il başkanımız, Türkiye'deki beş kadın il başkanımızdan birisi. Feyzullah Bey ve Ümit Hanım'ın varlığında ve benim ilk milletvekili olduğumda grup başkanvekilim olan, partimize katılımıyla güç veren sevgili Muharrem İnce'nin varlığında milletvekilimizin, önceki milletvekillerimizin, il başkanlarımızın varlığında hepinize bir kez daha bu güzel baba ocağına, Kayseri il başkanlığına, ilçe başkanlıklarına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu meydanda yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte iktidarımızı kutlayacaksınız hep beraber. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.