Özgür Özel'in Kayseri ziyareti ileri bir tarihe ertelendi
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden ayrılan Özgür Özel'in 3 Temmuz Cuma günü Kayseri'ye yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna Özgür Özel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti.
Eski genel Başkan Özgür Özel’in Kayseri’ye gelerek birtakım temaslarda bulunacağı belirtilmişti.
CHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan eski İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, Özgür Özel’in 3 Temmuz Cuma günü Kayseri’ye yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Gözbaşı tarafından yapılan açıklamada, “Sayın Genel Başkanımızın programındaki zorunlu değişiklik nedeniyle Kayseri buluşmamız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm hemşehrilerimize saygılar sunarız” denildi.