Özgür Özel: Size mücadele vadediyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada, 'Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi; “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum.”