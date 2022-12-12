Özgür Özer: ' Venezuela'dan ne alacaksınız?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Venezuela'nın ikinci büyük şehri ile ilgili bir iş birliği ve kardeş şehir olma talebine neden ret oyu verdiklerini açıkladı. Özer, 'Venezuela bizden çok ileri bir ülke değil, siz oradan ne alıp ne satacaksınız?' diye sordu. 

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  • 12.12.2022 19:21
  • Güncelleme: 12.12.2022 19:21
Özgür Özer: ' Venezuela'dan ne alacaksınız?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda 28 asıl, 27 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 55 konu meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Güney Amerika ülkelerinden Venezuela’nın Maracaibo Belediyesi kardeş şehir ilan edildi. 

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Venezuela’nın ikinci büyük şehri ile ilgili iş birliği ve kardeş şehir olma talebine neden ret oyu verdiklerini açıkladı. Özer, “Venezuela bizden çok ileri bir ülke değil, siz oradan ne alıp ne satacaksınız? Ticaret deniliyor Venezuela’nın ne ticareti yaptığı ortada, bizim ne ticaret yaptığımız ortada. Ardından 'spor' deniliyor ama Venezuela’nın sporla da pek bir alakasının olmadığını biliyoruz. Venezuela sporda çok çok başarılı bir ülke değil. Bize örnek olabilecek bir ülke değil. 'Gastronomi' demiş, biz Müslümanız kendi hassasiyetlerimiz var onların yediği etler farklı, kullandığı peynir mayaları farklı. Yani ortada hiç ortak nokta yokken zorla bir kararın dayatılmasına karşı çıkıyoruz. Venezuela’dan ne alıp ne satacaksınız? Ana sorumuz bu” şeklinde konuştu.

1ha

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