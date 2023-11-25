Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Filistin çadırında İsrail tarafından esir takası münasebetiyle özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için vatandaşa lokma tatlısı dağıtıldı.
- 25.11.2023 17:45
- Güncelleme: 25.11.2023 19:11
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Esir takası nedeniyle İsrail zindanlarında bulunan Filistinli tutukluların serbest bırakılmaya başlanıldı.
Kayseri Cumhuiyet meydanında özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı.
İsrail'in işgal ettiği topraklarda tatlı dağıtımını yasaklaması nedeniyle, hapisten kurtulan Filistnlilerin sevincine ortak olmak için, 'tatlı bzden dua sizden' denilerek vatandaşa tatlı ikramında bulunuldu.
Haber Merkezi
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