Esir takası nedeniyle İsrail zindanlarında bulunan Filistinli tutukluların serbest bırakılmaya başlanıldı.

Kayseri Cumhuiyet meydanında özgürlüğüne kavuşan Filistinliler için tatlı dağıtıldı.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda tatlı dağıtımını yasaklaması nedeniyle, hapisten kurtulan Filistnlilerin sevincine ortak olmak için, 'tatlı bzden dua sizden' denilerek vatandaşa tatlı ikramında bulunuldu.