Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları

Küresel 'Gazze'ye Özgürlük' Sumud Filosu, 44 ülkeden 1000'in üzerinde aktivist ve 100'den fazla gemiyle Gazze'ye ulaşmayı hedefliyor. Filoda yer alan aktivistler içinde Kayseri'den Osman Durmuşçelebi ve Abdussamet Turan da bulunuyor.

Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları

Kayseri'den Sumud Özgürlük Filosuna katılmak üzere Abdussamet Turan İtalya'nın, Osman Durmuşçelebi de Tunus'un bir limanından filoya katılacak gemilerle Akdeniz'e açılıp Gazze'ye insani yardımları ulaştıracaklar.

Hedef, yaklaşık 100 gemi ile Gazze'deki ablukayı kırmak. İspanya, İtalya ve Tunus olmak üzere üç farklı limandan hareket edecek olan gemiler, Akdeniz'de buluşarak toplu bir şekilde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor.

31 Ağustos'ta İspanya'dan ayrılan 26 gemi, kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Fırtınanın dinmesiyle birlikte, gemilerin yeniden yola çıkması bekleniyor. Bu süreçte, aktivistler İtalya ve Tunus'ta üç günlük kapsamlı bir eğitim alacaklar. Eğitim programı, seyrü sefer hazırlığı, gemi yolculuğuna hazırlık ve şiddetsizlik eğitimi gibi önemli konuları kapsıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor
Melikgazi’de 3 ayrı mahalleye futbol sahası yapılıyor
Kayseri'den Afganistan'a İnsani Yardım
Kayseri'den Afganistan’a İnsani Yardım
Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları
Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları
YouTube, Türkiye'de en çok internet tüketen platform oldu
YouTube, Türkiye’de en çok internet tüketen platform oldu
Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Kayseri'de elektrik bakım onarımı: Bugün de 9 ilçede elektrik kesintisi
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler
Kayseri Kültür Yolu'nda Konserlerin Gölgesinde Kalan Söyleşiler
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!