Özgürlük Filosu'nda Kayserili Gazze Yolcuları

Kayseri'den Sumud Özgürlük Filosuna katılmak üzere Abdussamet Turan İtalya'nın, Osman Durmuşçelebi de Tunus'un bir limanından filoya katılacak gemilerle Akdeniz'e açılıp Gazze'ye insani yardımları ulaştıracaklar.

Hedef, yaklaşık 100 gemi ile Gazze'deki ablukayı kırmak. İspanya, İtalya ve Tunus olmak üzere üç farklı limandan hareket edecek olan gemiler, Akdeniz'de buluşarak toplu bir şekilde Gazze'ye ulaşmayı planlıyor.

31 Ağustos'ta İspanya'dan ayrılan 26 gemi, kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Fırtınanın dinmesiyle birlikte, gemilerin yeniden yola çıkması bekleniyor. Bu süreçte, aktivistler İtalya ve Tunus'ta üç günlük kapsamlı bir eğitim alacaklar. Eğitim programı, seyrü sefer hazırlığı, gemi yolculuğuna hazırlık ve şiddetsizlik eğitimi gibi önemli konuları kapsıyor.