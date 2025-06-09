Özgürlük Filosuna Terör Devleti İsrail'den Korsan Baskın:12 Aktivist kaçırıldı

Ablukayı kırıp Gazze'ye yardım götürmek için Sicilya'dan yola çıkan 2'si Türk 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine terör devleti İsrail ordusu tarafından korsanca bir baskın düzenledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun organize ettiği yardım seferi, İsrail’in tepkisini çekmişti. 18 metre uzunluğundaki Madleen yelkenlisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yardım girişimini engellemek için orduya doğrudan talimat verdiğini açıklamış, geminin Gazze kıyılarına ulaşmasının önüne geçmek için "gereken her şeyin yapılması" talimatını vermişti.