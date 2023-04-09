Özhaseki: 'Bayrağı yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyada yaptığı açıklamada Milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

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  • 09.04.2023 23:28
  • Güncelleme: 10.04.2023 04:22
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Özhaseki: 'Bayrağı yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Bugün YSK’ya teslim edilen milletvekili aday listelerinde yer almayan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı hedefleri için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yapan Özhaseki paylaşımında; "Kurulduğu günden bu güne kadar her bir kademesinde görev almaktan gurur duyduğum AK Parti’mizde; milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız tarafından Kayseri’de aday gösterilen her bir yol arkadaşımı tebrik ediyorum. TBMM’de milletimizi temsil bayrağını daha da ileriye taşıyacak olan dava kardeşlerimle birlikte; milletimizin güçlü desteğiyle kıymetli teşkilatlarımızla omuz omuza Kayseri’miz için, ülkemiz için ve sayın cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçtirebilmek için heyecanla, azimle, samimiyetle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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