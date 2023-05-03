Özhaseki: '(İzol Aşireti'ne) Bir parti kurun, 14 bin oyu olana cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıkta siz alırsınız'

Millet İttifakı’nın önüne gelen herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık verdiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzol Aşireti’ne seslenerek, “Bir parti kurun, nasıl olsa 40-50 bin oyunuz var. 14 bin oyu olana cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Siz 40-50 bin oyunuzla kesin bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakan, bakanlık alırsınız” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Zincidee 100. Yıl Mesire Alanı’nın açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Millet İttifakı’na yüklenerek, “Bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Hepinizin bildiği gibi iki tane ittifak var. Birisi Cumhur İttifakı. Bizim ittifakımız içerisinde temel ilkelerimiz var. Biz ittifakta bu ilkeler üzerine anlaştık. Senelerdir de AK Parti’nin ve MHP’nin ortaya koyduğu performanstan siz bunları çok rahat bir şekilde görürsünüz. Bizim temel ilkemiz, bu vatanın bölünmez bütünlüğü. Bizim kutsalımız bayrağımız, ezanımız. Bunlar üzerinde ittifak ettiğimiz için onun dışında her şey bize teferruat gibi geliyor. Kavga yok, kaos yok, pazarlık yok. Karşı tarafta ittifak var, daha kaç adet olduklarını bilmiyoruz. Biz de ’İnanmayın, insanları da saf yerine koymayın. Bak masanın altında ikide bir kafasını uzatan terörün partisi var. 7’siniz, yalan söylemeyin, ayıp oluyor’ diyorduk. Şimdi açık pazarlıklar yapıldı. Ne vaatler verildiyse dışarıya sızıyor. Bu arada Meral ablam bir öfkelendi. Bir boy gitti, iki gün sonra uğradığı saldırılardan geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü ABD bir taraftan bastırdı, FETÖ’nün askerleri bir taraftan bastırdı, herkes ayağa kalkınca geri dönmek zorunda kaldı ve U dönüşü yaptı. ’İki tane cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceksiniz’ diye iki kişi daha getirdi, 9 oldu” ifadelerini kullandı.

İzol Aşireti’ne seslenen Özhaseki, “Muharrem Bey’e gittiler, ’Sizin içinizde yokum’ dedi. Şimdi önüne rastladığı herkese bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık vererek devam ediyorlar. Geçen gün Kars’taydım. Orada vatandaşa ’Yerinizde olayım bir parti kurarım Kemal Bey’in karşısına giderim, oradan bir cumhurbaşkanlığı yardımcısı da siz alırsınız’ dedim. İzol Aşireti size sesleniyorum. Bir parti kurun, nasıl olsa 40-50 bin oyunuz var. 14 bin oyu olana cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorlar. Siz 40-50 bin oyunuzla kesin bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakan, bakanlıkta siz alırsınız. Gerçekten geldiğimiz durum bu. Acınacak bir durum. Böyle devlet idare edilmez. Böyle devlet adamlığı olmaz” dedi.