Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz. Arkasında duramayacağımız, kefil olmayacağımız hiçbir arkadaşımız yok. Hepsinin kefiliyiz Allah'ın izniyle dedi.

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  • 14.04.2023 14:37
  • Güncelleme: 14.04.2023 15:48
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Özhaseki: 'Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz. Arkasında duramayacağımız, kefil olmayacağımız hiçbir arkadaşımız yok. Hepsinin kefiliyiz Allah’ın izniyle" dedi.

Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan; Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kendilerine başarılar dileyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Hayırlı, uğurlu olsun. Şimdiden tebrik ediyorum. Sayın bakanımız bizim görev süresi içerisinde iş dünyasının her daim yanındaydı. Sağ olsun Kayseri’nin sorunlarıyla, iş dünyasının ticaretinin sorunlarıyla ilgili her daim bakanımızdan yardım istedik. Sağ olsun kapısı her zaman sonuna kadar açıktı, bizimde de her zaman destekçimiz oldu. İnşallah bundan sonra daha da yakın çalışarak hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

"Hepsinin kefiliyiz"

Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise; Kayseri listesi olarak başları dik bir şekilde vatandaşın karşısına çıktıklarını ifade ederek; "Liste başında Hulusi Paşamız var. Allah ondan razı olsun; 15 Temmuz’daki dik duruşu olmasa bugün Türkiye başka bir yerdeydi. O tehditlere, başına dayanmış silaha biraz korkarak yaklaşsaydı Türkiye şimdi başka bir yerdeydi. Yiğitliğini göstererek bu millete borcunu ödemiş oldu. Bizim de şükran borcumuz var. Sonra da her bir kesimi temsil edecek arkadaşlarımızın içeride bulunmasına gayret ettik. Mahmut Bey de Kayserimizin çok değerli bir evladı. Nebati bakanımız benim arkadaşım, tabi birkaç kez aramışımdır iş için. Onun dışında ne kadar maliyede bir işimiz varsa, iş aleminin bir derdi varsa hep Mahmut beyi aramışımdır. Herkesin derdini çözmeye uğraşır. Güzel de bir huyu var. Onun da Kayseri listesinde yer almasını can gönülden istedik. Kayseri listesi olarak milletin önüne başım dik çıkıyoruz. Arkasında duramayacağımız, kefil olmayacağımız hiçbir arkadaşımız yok. Hepsinin kefiliyiz Allah’ın izniyle. O yüzden de mutluyuz" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan ise, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde kazandığı birikimleri bundan sonra Kayseri’ye yansıtmaya gayret edeceğini söyleyerek; "Son bir buçuk yıldır Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak Türkiye’nin dört bir köşesine hizmet etme fırsatı elde ettik. Sayın Bakanımız Nebati ile beraber hem tarımda, hem ticarette, hem sanayide bütün kesimlere elimizden geldiği kadar sorunları çözüp hizmet etmeye gayret ettik. Büyüklerimiz bizi böyle takdir ettiler, bu dönem Kayseri milletvekili adayı olarak Kayseri’ye hizmet etmeyi takdir ettiler. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar elde ettiğimiz birikimlerin tamamını Kayseri’ye yansıtmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

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İHA

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