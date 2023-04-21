Özhaseki: 'Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

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  • 21.04.2023 09:50
  • Güncelleme: 21.04.2023 10:46
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Özhaseki: 'Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yaklaşan seçimlerimizin okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Cami Kebir’de kılarak, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Tüm Kayserili hemşerilerimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara da huzurla eriştirsin diye de dua ediyoruz. Bu bayrama biraz buruk girdik ama en azından Ümmet-i Muhammed’in gayreti ile tüm müminlerin duasıyla, tüm belediyelerimizin gayretleriyle oradaki yaraları sarma açısında da büyük faaliyetler oluyor. Oradaki kardeşlerimize üzülüyoruz ama bir taraftan da yardım eden kardeşlerimizi görünce büyük bir millet olmanın da onurunu yaşıyoruz. Allah oraya yardım eden, gayret edip oralarda zaman geçiren, emeğini, alın terini döken tüm kardeşlerimizden razı olsun diye dua ediyoruz ve nice bayramlara huzurla eriştirsin diye de duamızı devam ettiriyoruz. Yaklaşan seçimlerimizin de ülkemizin birliğine, dirliğine, düzenine, okunan ezanlara ve gönderde her zaman hür bir şekilde dalgalanan bayrağımıza da hayırlı olmasını diliyorum. Ezan, vatan ve millet düşmanlarının da bu milletin başından uzaklaşmasını Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özhaseki’ye, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

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İHA

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