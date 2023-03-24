Özhaseki, 'Aday olmam, hayır işleriyle uğraşmayı düşünüyorum'

 AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniden aday olmayacağını belirterek, yerel seçimlerden sonra vakıf ve dernek işleriyle uğraşacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 24.03.2023 00:56
  • Güncelleme: 24.03.2023 00:56
  • 63
Özhaseki, 'Aday olmam, hayır işleriyle uğraşmayı düşünüyorum'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TV Kayseri’de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olarak Murat Metiner ve Ömer Faruk Hamurcu’nun sorularını yanıtladı. Özhaseki, adaylık ile ilgili yaptığı açıklamasında yenilik olması gerektiğini ifade ederek, tekrar aday olmayacağını belirtti. Özhaseki, “30 yıldır neredeyse kamu hizmeti içerisindeydim, 20 yılım belediye içerisinde geçti. Çok şükür geriye baktığımız zaman Kayseri’ye hizmet ettim, insanların yaşamını kolaylaştırdım. Hiçbir belediyenin cesaret edemeyeceği devasa projelere imza attım. Kayseri gelişti, büyüdü, güzelleşti. Yeniden aday olmam ancak insanlar dua ettiği, desteklediği için oy verdi ve bu yüzden mutluyum. Müracaat etmedim, aday da olmam. Cumhurbaşkanımıza da ilettim, 3 dönem kuralı vardı ve bunun uygulanmasını talep ettim. Yeni arkadaşlara yer açılması talebinde bulundum. 1.5 yıl sonra yerel seçimler yapılınca bir kenara geçip vakıf ve dernek hizmetleriyle uğraşmak düşüncesindeyim. Hayır yapmak çok önemlidir ve beni mutlu ediyor” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının tarihi açıklandı

Kayserispor’un Fenerbahçe ile oynayacağı kupa maçının tarihi açıklandı

AK Parti Kayseri'de 85 başvuru

AK Parti Kayseri'de 85 başvuru

1 Kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

1 Kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de 12.224 Depremzedeye Piskososyal Destek Sağlandı

Kayseri'de 12.224 Depremzedeye Piskososyal Destek Sağlandı

Kayseri'de 45.202 Depremzede Ağırlanıyor

Kayseri'de 45.202 Depremzede Ağırlanıyor

Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

6
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Yücel: 'Kayseri halkının sözü, Türk halkının da nefesi olacağım'

İYİ Partili Yücel: “Kayseri halkının sözü, Türk halkının da nefesi olacağım”

Özhaseki, 'Aday olmam, hayır işleriyle uğraşmayı düşünüyorum'

Özhaseki, “Aday olmam, hayır işleriyle uğraşmayı düşünüyorum”

DAHA FAZLA
Serhan Çetinsaya: 'Kayseri'ye bir tek çivi dahi çakmak istemiyorum'

Serhan Çetinsaya: “Kayseri'ye bir tek çivi dahi çakmak istemiyorum'

Depo gibi araca kaçakçılık operasyonu

Depo gibi araca kaçakçılık operasyonu

Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Kayseri için korkulacak bir deprem değil'

Jeoloji Mühendisi Evsen: “Kayseri için korkulacak bir deprem değil”

Vali Çiçek, Adıyaman'da çocuklara neşe oluyor

Vali Çiçek, Adıyaman’da çocuklara neşe oluyor

Ağabeyinin arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Ağabeyinin arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis