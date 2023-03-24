Özhaseki, “Aday olmam, hayır işleriyle uğraşmayı düşünüyorum”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TV Kayseri’de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olarak Murat Metiner ve Ömer Faruk Hamurcu’nun sorularını yanıtladı. Özhaseki, adaylık ile ilgili yaptığı açıklamasında yenilik olması gerektiğini ifade ederek, tekrar aday olmayacağını belirtti. Özhaseki, “30 yıldır neredeyse kamu hizmeti içerisindeydim, 20 yılım belediye içerisinde geçti. Çok şükür geriye baktığımız zaman Kayseri’ye hizmet ettim, insanların yaşamını kolaylaştırdım. Hiçbir belediyenin cesaret edemeyeceği devasa projelere imza attım. Kayseri gelişti, büyüdü, güzelleşti. Yeniden aday olmam ancak insanlar dua ettiği, desteklediği için oy verdi ve bu yüzden mutluyum. Müracaat etmedim, aday da olmam. Cumhurbaşkanımıza da ilettim, 3 dönem kuralı vardı ve bunun uygulanmasını talep ettim. Yeni arkadaşlara yer açılması talebinde bulundum. 1.5 yıl sonra yerel seçimler yapılınca bir kenara geçip vakıf ve dernek hizmetleriyle uğraşmak düşüncesindeyim. Hayır yapmak çok önemlidir ve beni mutlu ediyor” diye konuştu.