Özhaseki, adaylarla beraber çarşı pazar geziyor
Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili adayı olmadığı Kayseri'de, Ak Parti Milletvekili adaylarıyla beraber seçim çalışmalarına katılarak esnaf gezisi yapıyor.
- 18.04.2023 13:09
- Güncelleme: 18.04.2023 13:09
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaski, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, belediye başkanları ve milletvekili adayı Mahmut Gürcan'la beraber, Sahabiye Mederesesi ve Yeraltı Çarşısı gezilerine katılarak Aday Mahmut Gürcan'ı Kayserililerle tanıştırdı.
Haber Merkezi
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