Özhaseki Bakan Olacak mı?

Malikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakanlık ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış olan Kayseri Siyasetinde 1990'lı yıllardan beri adı listenin en başında geçen Avukat Mehmet Özhaseki, 30 yıllık siyasi hayatının bundan sonrası için hangi rolü üsleneceği konusu seçim süreci ve şimdilerde en çok konuşulan konulardan biri.

KAYSERİ'NİN YENİ 'PATRONU' KİM OLACAK?

Kendisinin ifadesiyle 'artık hayır hasenat işleriyle, vakıf işleriyle uğraşmak' istediğini söylese de, Kayseri'deki ağırlığı, tecrübesi ve liyakati ile kendisini 'siyaset dışı' bir isim olarak düşünmek pek de kolay görünmüyor.

Özhaseki olmadığında ve siyeset dışı kaldığında belki saygın bir 'ağır abi' olarak kendisine akıl danışılan bir isim olarak Kayseri'ye katkısı olabilir ama o olmadığında onun yerini dolduracak bir isim, ne milletvekilleri ne de belediye başkanları veya Parti teşkilatı içinde bulunuyor.

Ülkemize ve Kayseri'ye katkısı bakımından, kendi isteği ile bu dönem milletvekili adayı olmayan ve aynı zamanda seçim çalışmalarında yoğun bir tempoyla gayret sarfeden sayın Mehmet Özhaseki'nin, bu duruşunun büyük bir ihtimalle etkin bir bakanlık göreviyle ödüllendirilmesi gerekiyor.

Önceki dönem Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği Kayseri Bakanlık koltuğunun, sayın Özhaseki tarafından doldurulması muhtemel ama bilgisi, görgüsü, entellektüel yapısı, ülkeye olacak katkısı bakımından Bakanlık konusunda önü açık olan Genel Merkez adayı Ayşe Böhürler'in de milletvekilliğinden istifa ettirilmesiyle, Kayseri Bakanlığını temsil etme bakımından şansı hiç de az değil.