Özhaseki Bakan Olacak mı?

Seçimler sunucu Meclise 10 milletvekili gönderen Kayseri'de en çok konuşulan konulardan biri, bir önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış olan ve şu anda meclis dışında kalan, eski Kayseri Milletvekili ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yeni kurulacak kabine de yer alıp yer almayacağı konusu. Buna bağlı olarak da ikinci en önemli tartışılan husus da Kayseri'nin yeni patronu kim olacak sorusu.

PAYLAŞ
  • 30.05.2023 10:47
  • Güncelleme: 30.05.2023 10:47
  • 142
Özhaseki Bakan Olacak mı?

Malikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Bakanlık ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış olan Kayseri Siyasetinde 1990'lı yıllardan beri adı listenin en başında geçen Avukat Mehmet Özhaseki, 30 yıllık siyasi hayatının bundan sonrası için hangi rolü üsleneceği konusu seçim süreci ve şimdilerde en çok konuşulan konulardan biri.

KAYSERİ'NİN YENİ 'PATRONU' KİM OLACAK?

Kendisinin ifadesiyle 'artık hayır hasenat işleriyle, vakıf işleriyle uğraşmak' istediğini söylese de, Kayseri'deki ağırlığı, tecrübesi ve liyakati ile kendisini 'siyaset dışı' bir isim olarak düşünmek pek de kolay görünmüyor.

Özhaseki olmadığında ve siyeset dışı kaldığında belki saygın bir 'ağır abi' olarak kendisine akıl danışılan bir isim olarak Kayseri'ye katkısı olabilir ama o olmadığında onun yerini dolduracak bir isim, ne milletvekilleri ne de belediye başkanları veya Parti teşkilatı içinde bulunuyor.

Ülkemize ve Kayseri'ye katkısı bakımından, kendi isteği ile bu dönem milletvekili adayı olmayan ve aynı zamanda seçim çalışmalarında yoğun bir tempoyla gayret sarfeden sayın Mehmet Özhaseki'nin, bu duruşunun büyük bir ihtimalle etkin bir bakanlık göreviyle ödüllendirilmesi gerekiyor.

Önceki dönem Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği Kayseri Bakanlık koltuğunun, sayın Özhaseki tarafından doldurulması muhtemel ama bilgisi, görgüsü, entellektüel yapısı, ülkeye olacak katkısı bakımından Bakanlık konusunda önü açık olan Genel Merkez adayı Ayşe Böhürler'in de milletvekilliğinden istifa ettirilmesiyle, Kayseri Bakanlığını temsil etme bakımından şansı hiç de az değil.

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Partili Özhan: 'İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız?'

İYİ Partili Özhan: “İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız?”

KAYMEK'ten çocuk bakım elemanı kursiyerlerine keyifli eğitim

KAYMEK'ten çocuk bakım elemanı kursiyerlerine keyifli eğitim

Yahyalı'da deprem: 3.5

Yahyalı’da deprem: 3.5

Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

Kocasinan, kendi asfalt malzemesini üretecek

Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'tebrik' telefonu

Abdullah Gül'den Erdoğan'a 'tebrik' telefonu

1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden

1.500 Çiftçinin Toprak Analizi Talas Belediyesi'nden

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

4
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük kızın alkollü masada oynatıldığı olayda 2 kişi yakalandı

Küçük kızın alkollü masada oynatıldığı olayda 2 kişi yakalandı

Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler

Tek ayakları ile kendilerini kurtaran ekipleri ziyaret ettiler

DAHA FAZLA
Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Daha modern bir yaşam merkezi için Battalgazi kentsel dönüşüm ihaleleri devam ediyor

Daha modern bir yaşam merkezi için Battalgazi kentsel dönüşüm ihaleleri devam ediyor

Kayseri'de iğrenç olay: İçki masasında küçük kızı oynatanlar hakkında işlem başlatıldı

Kayseri'de iğrenç olay: İçki masasında küçük kızı oynatanlar hakkında işlem başlatıldı

'Birinci Gündem Hızlı Tren'

'Birinci Gündem Hızlı Tren'

Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Enerji Yönetim Birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı