Özhaseki Bulvarı araç trafiğine kapandı

Mehmet Özhaseki Bulvarı Kayseri-Develi yolu yoğun kar yağışı sis ve tipi nedeniyle saat: 10.00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Yoğun kar yağışı sis ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi (Erciyes) yolu saat 10.00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

