  • Özhaseki Bulvarı'na Dikkat: 5,4 kilometrelik EDS hattı aktif hale getirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde Musalı Sokak ile Yuvacık Sokak arasındaki 5,4 kilometrelik güzergahta kurulu Ortalama Hız Tespit Sisteminin aktif hale getirildiği bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “07 Nisan 2026 Salı günü itibarıyla Mehmet Özhaseki Bulvarı Musalı Sokak ile Yuvacık Sokak arasında kurulu bulunan toplam 5400 metre uzunluğundaki Ortalama Hız Tespit Sistemi 2918 Sayılı Karayolları Trafik kanununda gerçekleştirilen düzenleme sonucunda yazılımsal güncellemeler tamamlanmış, hız ihlallerinin tespitine başlanılmıştır. Tüm sürücü ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi. 

Ayrıca söz konusu güzergahta hız sınırı 70 km/s olarak belirlenirken, 76 km/s ve üzeri hızlarda sürücülerin cezai işleme tabi tutulacağı belirtildi.

 

Haber Merkezi

