Özhaseki'den İl Müftüsü Ayvaz'a Ziyaret
Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki’ye Kayseri’de yürütülen din hizmetleri ve TDV Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftümüz Ayvaz, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki’ye bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Bakmadan Geçme
Artık Develi'ye Hacılar üzerinden de ulaşılabilecek
Talas'ın Kırsal ve Merkez Mahallelerinde Hizmet Yolculuğu Tamamlandı
24 Kayseri Firması, Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesine Girdi
Kartal Kavşağı altyapısı güçlendiriliyor
Büyükşehir Zabıtası, Kasım Ayında 47 Seyyar Satıcıya Yasal İşlem Uyguladı
ERÜ'den, Araştırma ve Sürdürülebilirlikte Önemli Başarılar
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!