Özhaseki'den İl Müftüsü Ayvaz'a Ziyaret

Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı makamında ziyaret etti.

Özhaseki'den İl Müftüsü Ayvaz'a Ziyaret

Ziyarette İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki’ye Kayseri’de yürütülen din hizmetleri ve TDV Kayseri Şubesi’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftümüz Ayvaz, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki’ye bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Artık Develi'ye Hacılar üzerinden de ulaşılabilecek
Artık Develi'ye Hacılar üzerinden de ulaşılabilecek
Talas'ın Kırsal ve Merkez Mahallelerinde Hizmet Yolculuğu Tamamlandı
Talas'ın Kırsal ve Merkez Mahallelerinde Hizmet Yolculuğu Tamamlandı
24 Kayseri Firması, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesine Girdi
24 Kayseri Firması, Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesine Girdi
Kartal Kavşağı altyapısı güçlendiriliyor
Kartal Kavşağı altyapısı güçlendiriliyor
Büyükşehir Zabıtası, Kasım Ayında 47 Seyyar Satıcıya Yasal İşlem Uyguladı
Büyükşehir Zabıtası, Kasım Ayında 47 Seyyar Satıcıya Yasal İşlem Uyguladı
ERÜ'den, Araştırma ve Sürdürülebilirlikte Önemli Başarılar
ERÜ'den, Araştırma ve Sürdürülebilirlikte Önemli Başarılar
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!