Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Hürriyet Gazetesi’ne gündemi değerlendirdi. Parti vitrininin nasıl yenileneceği hakkında konuşan Özhaseki, “Teşkilatların, kadın ve gençlik kollarının görüşleri alınıyor. Hem mevcut vekillerin durumu hem de o ilde kimlerin vekil olarak görülmesi istendiği soruluyor. Temayül yoklamaları yapılıyor. Her ilde anket çalışmaları sürüyor. Açık uçlu soru soruluyor. 'Kimi vekil görmek isterseniz?' sorusu yöneltiliyor. Yine illerdeki çalışmalarda, mevcut milletvekillerinin çalışmaları da sorular arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

‘ŞAHSİ HEDEFİM BİR KERE DAHA ADAY OLMAMAK’

AK Parti'de yenilenme arzusu her zaman en üst seviyelerde olduğunu belirten Özhaseki, “Genelde yüzde 60 oranında bir yenilenme olur. Tecrübeli isimlerden de kalacaklar olacaktır. MYK'da benden yaşlı bir iki kişi vardır. Gerisi hep genç isimler. Şahsi fikrim; yüzde 60-70 oranında partide yenilenme bekli- yorum. Bence bu oran şu yüzden gerekli: Seçmende yeni yüz beklentisi her zaman vardır. Teşkilatlar için önemlidir. Yenilenme olunca önlerinin açıldığını görürler. 'Ben de vekil ola- bilirim' derler" ifadelerini kullandı.

Şahsi hedefinin milletvekili seçimlerinde yeniden aday olmamak olduğunu belirten Özhaseki, “Ben de üç dönemliklerden biriyim. Benim şahsi hedefim bir kere daha aday olmamak. Şahsi kanaatim kural işletilmeli. Cumhurbaşkanı 3 dönemliklerden bazı isimlerle çalışmak isterse, elbette ki takdir kendilerinin. Eğer siyaseti gelir kapısı yerine, hizmet kapısı olarak görüyorsak, illa vekil olmak gerekmiyor. Dışarıdan da hizmet verilebilir. Örneğin biz ailece vakıf kuracağız. Şehrimizdeki ya da dışarıdan gelen dar gelirli öğrencilere burs vereceğiz. Ben bu vakıfla uğraşacağım” diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA 'İSTİFA ETMEYİN' DİYORUZ"

İl başkanlarından, belediye başkanlarından vekil olmak isteyen çok kişi olduğunu ifade eden Özhaseki: “Genel prensip itibarıyla belediye başkanlarına 'İstifa etmeyin' diyoruz. 3-4 dönemdir belediye başkanlığı yapanlardan vekil olması uygun bulunanlara zaten söylenecektir. Bunlar da bir elin parmaklarını geçmez” dedi.



Özhaseki, AK Parti’nin seçim beyannamesinde kadınlar ve gençler için özel vaatlerin olacağını ifade ederek şunları ifade etti: “Özellikle ilk kez oy kullanacak gençler için çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Çalışma, gençlerin karakterinin nasıl şekillendiğini ve gençlerin ne beklediğini kapsıyor. Karakterleri bizimki gibi şekillenmiyor. Biz aileden, öğretmenlerden, mahalle arkadaşlarından etkilendik. Dernek toplantılarına katıldık. Liderleri dinledik. Şimdiki gençlere gelince, teknolojik oyunlar, sosyal medya, kültür, sanat, spor ve festivaller, gelecek kaygıları var.

Doğal olarak protestler. Toplumun değer yargılarından asla uzak değiller. Ne için fedakârlık edersiniz sorusuna gençlerin yüzde 70'i, 'Vatanım, bayrağım, ülkemin bölünmez bütünlüğü için canımı veririm' yanıtını verdi."