Özhaseki'den Yemlihalılara çifte müjde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili, Kayseri Kocasinan’da Yemliha Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Özhaseki, iki müjde birden verdi.

Özhaseki, "Yemliha’da sulama suyu hattına çiftçilerimizin isteği üzerine 200 metrede bir çoklu kollektör yapma işini, yatırım programına aldırdık. Çiftçilerimiz tarlalarını daha rahat sulayacak. Bereketli olsun." dedi. Özhaseki’den bir diğer müjde de sağlık alanında geldi. Özhaseki konuyla ilgili ifadesinde; "Yemliha Aile Sağlık Merkezimizi genişletip büyüteceğiz. Kardeşlerimizin şifa kapısı olacak. Bu yatırımımız da şimdiden Yemlihalı hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Yemliha Kadın Girişimciler Kooperatifi’ni de ziyaret eden Özhaseki burada sac ocağının başına geçerek misafirlere gözleme pişirdi. Özhaseki’nin Yemliha ziyaretine AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar eşlik etti.