Özhaseki: “Kayseri’de yeni simaların olması gerekiyor”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, aday olmayacağı konusunda kararının kesin olduğunu söyledi. Özhaseki, Kayseri’nin yeni simalar görmesi gerektiğini ve yeni kişilerin önünü açmanın en doğru karar olduğunu söyleyerek, “Kararım aynı ben değişime, yenileşmeye her zaman önem veren bir insan oldum. Kayseri’de de yeni yüzlerin yeni simaların olması gerektiğini hep ifade ettim. Bir parti zaten eskiler üzerinde ısrar ederse kendini yenileyemezse o partinin geleceği çok aydınlık olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız eskiden beri her seçimde gerek belediyelerde gerekse genel seçimlerde yüzde 65 oranında yenileyerek devam eder. Ben bu partiye en erken girenlerden birisiyim hatta belediye başkanlarından birincisiyim. Yıllarca emek verdim sonra da partinin milletvekili olarak görev yaptım. Şu anda genel başkan yardımcısıyım, önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Ben bu işi iyi biliyorum diyerek bulunduğum yerde ısrar edersem herhalde önce kendime haksızlık etmiş olurum, topluma örnek teşkil etmem. Bana bundan birkaç ay önce sorduklarında da, dün sorduklarında da, bugün de sorduğunuz da aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Yeni arkadaşların gelmesi lazım, yeni yüzlerin burada istekle, şevkle çalışması lazım. Onların önünü açmak da en doğru karar. Bunu ben sadece burada söylemiyorum ki partimizin en üst kurumlarında da ifade ediyorum. Bunun anlamı Kayseri’den vazgeçtim, hizmet etmiyorum, ben bir daha yokum demek değil. Yeni milletvekili arkadaşlarımız geldiğinde onlara yol göstereyim. Sonra da o arkadaşlarımız bayrağı devralsınlar. Ben de yanlarında durayım onlarla birlikte gayret edeyim. Partiye hizmet için de illaki milletvekilli olmama gerek yok. Ben yine Kayseri’mizin hizmetlerini, yapılacak işleri, projeleri takip edeceğim. Asla bu iddiamdan vazgeçmiyorum. İşin ehli olan, güzel arkadaşların da iş başına gelmesinden yanayım. İnşallah listeler açıklandığında siz de bunu göreceksiniz. Listeleri az çok tahmin ediyoruz, dışarıdan da duyuluyor. Elbette Cumhurbaşkanımıza biz de fikrimizi söyledik. Hepimizin iftihar edeceği, standardı çok yüksek bir listeyle inşallah Kayserili hem şehirlerimizin karşısına çıkacağız. Bir, iki gün daha sabır” şeklinde konuştu.