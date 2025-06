Özhaseki, Kayseri Turizm Ödülleri Töreninde Konuştu: 'Türkiye'nin en önemli kayak merkezi Erciyes'

Kayseri’nin turizm potansiyeline katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla Geleneksel Kayseri Turizm Ödülleri töreni düzenlendi. Törene önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; “Ömrüm şehircilikle geçti. Daha sonra bakanlık görevimde yine şehircilikle ilgiliydi. Şehirler canlı organizmalar. Sakın ola ki onlara geriden bakıp da taşla duvarlardan ibaret olan bir cansız varlıklar topluluğu gibi görmeyin. Onlar da aynı insan gibi doğarlar, büyürler. İhtimam gösterilmek istenir, bakım ister. Ve sonra da, aynı birçoklarında bu bakım ve ihtimam hakkıyla yapılmazsa, eskidiği gibi, gerilediği gibi, doğru tarihin, o bizim bildiğimiz meşru çöplüğüne doğru giderler. Şehirler de bir rekabet halindedir. Şehirler arasında rekabet olduğu gibi, haliyle dünya şehirleri arasında bir rekabet vardır. Sizin buradaki yerinizi alabilmeniz için, sizin mutlaka kendi değerlerinizi ön plana çıkarıp, bunları mutlaka değerlendirip, ve büyük bir gayret içerisinde olmanız lazım. Her an değişimi takip etmeniz lazım. Eğer zamanın ruhunu okuyamazsanız, şehirciler olarak siz de doğrusu şehrinizi yavaş yavaş, nisbi olarak geriye doğru götürürsünüz. Her an belediye başkanları, oradaki yerel yöneticiler, atik, tetik, dikkatli ve her gelişimi takip eden bir yapı içerisinde hayatlarını sürdürmek durumundadırlar” ifadelerini kullandı.

Erciyes’in Türkiye’deki en önemli kayak merkezi olduğunu söyleyen önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki şöyle konuştu: “Küresel ısınma etkiler de acaba Erciyes Dağı karsız kalır mı diye uzmanlarla bir seneden fazla çalışma yaptık. Japonya'dan dahi bilim adamları getirdik Erciyes Dağı'nı. Bundan sonraki küresel ısınmalara etkilenip etkilenmeyeceğiyle ilgili, orada kar olup olmayacağıyla ilgili bize çıkan rapor, evet burada kar olacak dediler. Hangi tür ortam olursa olsun Erciyes'te kar olur. Sonra proje safhasına geçtik. İki seneden fazla proje sürdü. Herhalde harcadığımız para 2 milyon doları buldu neredeyse. Mükemmel bir proje çıktı ortaya. O projeye harfiyen uyduk ve şimdi zannımca biraz iddialı bir söz ama Türkiye'nin en önemli kayak merkezi Erciyes, bunun altını çizerek söylüyorum.”