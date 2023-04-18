Özhaseki, Kayserispor’u ziyaret etti

Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, Kasımpaşa maçı öncesi kulübü ziyaret etti. Kulüp yöneticilerinin ve teknik direktör Çağdaş Atan ile bir süre sohbet eden Özhaseki takımla ilgili bilgi aldı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Onursal Başkanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan ile birlikte tesislerimizde Başkanımız Ali Çamlı, Başkan Vekilimiz Nurettin Açıkalın, Asbaşkanımız Tufan Koç, Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Sorumlusu Yücel Şahin, Futbol Direktörümüz Murat Duman ve Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’ı ziyaret ederek yarın oynayacağımız Kasımpaşa maçı öncesi başarı dileklerinde bulundular” ifadelerine yer verildi.