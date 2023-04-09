Özhaseki, kendine yakışanı yaptı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyada yaptığı açıklamada Milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

PAYLAŞ
  • 09.04.2023 23:28
  • Güncelleme: 10.04.2023 09:50
  • 286
Özhaseki, kendine yakışanı yaptı!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyada yaptığı açıklamada; "Milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Bugün YSK’ya teslim edilen milletvekili aday listelerinde yer almayan AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı hedefleri için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yapan Özhaseki paylaşımında; "Kurulduğu günden bu güne kadar her bir kademesinde görev almaktan gurur duyduğum AK Parti’mizde; milletvekili bayrağını yeni arkadaşlarıma devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız tarafından Kayseri’de aday gösterilen her bir yol arkadaşımı tebrik ediyorum. TBMM’de milletimizi temsil bayrağını daha da ileriye taşıyacak olan dava kardeşlerimle birlikte; milletimizin güçlü desteğiyle kıymetli teşkilatlarımızla omuz omuza Kayseri’miz için, ülkemiz için ve sayın cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçtirebilmek için heyecanla, azimle, samimiyetle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri için durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

DAHA FAZLA
Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda