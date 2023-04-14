Özhaseki ve Gürcan'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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  • 14.04.2023 18:14
  • Güncelleme: 15.04.2023 03:49
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Özhaseki ve Gürcan'dan Kayseri OSB'ye ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan Kayseri OSB’ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan Kayseri OSB’yi ziyaret etti. Özhaseki ve Gürcan, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetimi tarafından karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yöneticileri yer aldı.

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İHA

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