Özhaseki ve Gürcan'dan KAYSO ile KESOB'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (KESOB) ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mahmut Gürcan ile beraber KAYSO’ya ziyarette bulundu. Burada KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Özhaseki ve Gürcan, gündeme ilişkin konuştu. Özhaseki ve Gürcan, KAYSO ziyaretinin arından KESOB’u da ziyaret etti. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Özhaseki’de AK Parti hükümetlerinin her zaman esnafın yanında olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Fatüh Üzüm de ziyaretlerde hazır bulundu.