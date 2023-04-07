Özhaseki'ye göre millet ittifakı: Ayrı dünyaların insanı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı’na yüklenerek, “Bunlar yolda karşılaşsa birbirine selam vermez. Adeta birbirine benzemezler çetesi” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuştu. Yaşanan felaketlerin altından kalkmak için iradeye ihtiyaç olduğunu ve kendilerinde de bu iradenin bulunduğunu söyleyen Özhaseki, “Toplumun yaşadığı yerde dert de olur, sıkıntı da olur ama onları çözecek irade önemli. Bir deprem afeti yaşadık ve benim iddiam şu; yüzyılın değil, ülkemizin bin yıllık en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldık. 550 kilometre boyunca bir deprem, 30 kilometre mesafede iki tane fay kırılmış. 7’nin üzerinde büyük bir deprem, 14 milyon insanı etkiliyor. 11 ili ve 100’e yakın ilçeyi yakından etkilemiş. Şu anda yıkılan, yapılmak zorunda kalınan konut sayısı 700 bini buldu neredeyse. Böyle büyük bir felaketi Anadolu toprakları bin yıl boyunca yaşamadı. Evet bunun da altından kalkmak lazım, bundan da ders çıkarmak lazım. İşte bunun altından kalkabilecek irade çok şükür bizde var” dedi.

“Adeta birbirine benzemezler çetesi”

6’lı masa ortaklarının yolda görseler birbirine selam vermeyeceğini söyleyerek “Adeta birbirine benzemezler çetesi” benzetmesi yapan Özhaseki, “Yaklaşan seçimler var. Bizim ittifakımız belli, yerli ve milli bir ittifakız. İlkelerimiz belli, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulu bir ittifak var. Ezan, vatan, bayrak üzerine kimsenin toz konduramayacağı bir ortama gitmek için çabalayan bir ilkeler silsilesi üzerinde birleşerek gidiyoruz. Pazarlıklar bizim dışımızda ama ne yazık ki karşıda önce 6’lı diyordu ama biz durmadan masanın altında birisi daha var, burada dikkat edin, PKK orada oturuyor haberiniz olsun diyorduk. 6 artı 1 diyorduk, şimdi açığa çıktılar, 7 oldu. Dayanamadılar iki belediye başkanı koydular sanki kendileri memleketlerinde iş yapıyormuş gibi. Sanki İstanbul’da, Ankara’da zerre miktar iş yapmışlar gibi. Onları da koydular 9 oldu. Şimdi her bulduklarına bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık. Allah sonunu hayır eylesin. Adeta birbirine benzemezler çetesi. Bunlar yolda görseler birbirine selam vermezler. Hiçbirinin dünya görüşü birbiri ile uyuşmaz bunların. Biri sağa bakarken, biri sola bakar. Ömürlerinde bir gün olsun eşlerini yanlarına alıp öbür ortağına çay içmeye gitmemişlerdir, ayrı dünyaların adamları” ifadelerini kullandı.

“Akşener, tükürdüğünü yaladı ve geri döndü”

Özhaseki, aday çıkarmak için yaşanan kavgalara dayanamayarak masadan ayrılan Meral Akşener’in tükürdüğünü yalayarak masaya döndüğünü söyleyerek, “Peki bunlar nasıl bir araya geldiler? Bir tek motivasyon kaynakları var, AK Parti gitsin ne olursa olsun. İyi güzel de siz ne yapacaksınız? Yapacakları bir şey yok. 2 sene boyunca oturdular, bir aday bulmak için bile kavgalar kavgalar, en sonunda ablam kızdı dayanamadı çıktı dışarıya. ’Kumar masası’ dedi, ’biz bu dayatmalara gelmeyiz’ dedi. Dedi de dedi. Demediğini bırakmadı ki. Sonra baktı ki iş kötü, sağdan soldan baskılar geliyor. Tükürdüğünü yaladı döndü oturdu. Şimdi suratından düşen bin parça. İyi de kardeşim, bir aday bulmak için senelerdir kavga eden adamlar silsilesi, sayısını söyleyemiyorum 9 mu, 11 mi bilemiyorum artık, yarın bir gün bu ülkenin meseleleri karşısında nasıl bir irade ortaya koyacaklar? Bir harp hali çıksa biri diyecek ki ’Ordumuz seferber olsun’, diğeri diyecek ki ’Bir dakika kardeşim.’ Herhangi bir konuda uzlaşmaları da zaten mümkün değil. Şurada aklıma gelenleri bile sıralasam 20’yi, 30’u bulur. Böyle bir seçim arefesindeyiz. Allah utandırmasın. Allah bu ülkeye kötü gün yüzü göstermesin” dedi.