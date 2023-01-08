Özlenen kış gelmedi, ayılar kış uykusuna yatmadı

Sivas'ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

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  • 08.01.2023 10:08
  • Güncelleme: 08.01.2023 10:08
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Özlenen kış gelmedi, ayılar kış uykusuna yatmadı
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Sivas’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi. Sivas’ta ayılar kış uykusuna yatmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sivaslı Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, “Kuraklık hem bizi hem de hayvanları oldukça kötü etkiliyor. En basitinden şu an kar olmadığı için ayılar kış uykusuna henüz yatmadılar. Normalde de kar çok yağsa bile ayılar 6 ay boyunca kış uykusuna yatmıyorlar. Yatıp arada bir kalkıp beslendikten sonra geri yatıyorlar. Bu şekilde bir yaşamları vardı. Fakat şuan ocağın ortasına ayılar etrafta dolaşmaya devam ediyorlar. Bu benim 7 yıllık yaban hayatı fotoğrafçılığı geçmişimde ilk defa başıma gelen bir olay. Daha önce bu şekilde bir olaya denk gelmemiştim” dedi.

“Yaban keçilerini ararken ayıya denk geldim”

Aslan, doğada asıl hedefinin yaban keçilerini fotoğraflamak olduğunu fakat ayıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadığını söyleyerek, “Ben yaban keçilerini ararken ayıya denk geldim. Bu mevsimde ayı görmeyi beklemiyordum. Şuanda aktif olarak doğada dolaşmaya devam ediyorlar. Birçok ilde kar yağışı maalesef yok. Kar yağışının mevsiminde yağmaması yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Ayılar şu an kar yüzeyi kapatmadığı için beslenmeye devam ediyorlar. Kış uykusuna yatmıyorlar. Ayılar ocak geldi ben kış uykusuna yatayım demiyorlar kar ne zaman kar yağarsa hayatlarını ona göre şekillendiriyorlar. En basitinden ayılar dedik ama birçok hayvanın birçok farklı döngüsü bozuldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İHA

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