Özsoy, bakan yardımcılarını ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, bakan yardımcılarını ziyaret etti.

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  • 27.07.2023 12:57
  • Güncelleme: 27.07.2023 17:29
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Özsoy, bakan yardımcılarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, bakan yardımcılarını ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Ankara temasları çerçevesinde görevlerine yeni atanan bakan yardımcılarını ziyaret etti. Ticaret Bakan Yardımcıları Mahmut Gürcan ve Özgür Volkan Ağar, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu ziyaret eden Özsoy, Kayseri’de yapılacak olan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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