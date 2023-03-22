Özvarinli, İYİ Parti milletvekili aday adaylığına başvurdu
İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adaylığına başvuruda bulundu.
- 22.03.2023 10:35
- Güncelleme: 22.03.2023 10:35
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Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. İYİ Parti Kayseri teşkilatında da hareketlilik sürüyor. İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adaylığına başvuruda bulundu.
1ha
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