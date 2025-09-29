Özvatan’a Kano Faaliyetleri Parkur Alanı yapılacak.

Kayseri Valiliği tarafından Özvatan’a Kano Merkezi yapılması için harekete geçildi. Vali Gökmen Çiçek’in geçtiğimiz aylarda ilçede yaptığı incelemelerin ardından belirlenenin bölge, Kano Faaliyetleri Parkur Alanı olarak ilan edildi. Kano merkezi, Kızılırmak nehri üzerinde su üstü sporları aktivite ve parkur alanı olarak faaliyet gösterecek. Kano parkuru, Özvatan ilçesi Küpeli mahallesinden başlayarak Felahiye ilçesi Silahtar mahallesi yakınlarında sona erecek.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Özvatan Kano Merkezi yapımı için ihale ilanı açıldı. İhalenin tarihi 30 Eylül 2025 saat 10.30 olarak belirlendi. İhaleyi alan firmanın yer tesliminden itibaren 60 takvim gününde kano merkezi yapım işini bitirip teslim etmesi gerekiyor.