Özvatan'da yaban domuzu sürüsü görüldü

Geçen sene Özvatan İlçesi'ndeki çiftçilerin mahsullerini zarara uğratan yaban domuzları bu sene de görülmeye başlandı. Özvatan İlçe merkezi ile Taşlık Mahallesi arasında görülen domuzlar bölge halkı tarafından görüntülendi. Tarım alanlarına binlerce liralık zarar veren domuz sürüsü zaman zaman karayolunda kazaya da neden oluyor.