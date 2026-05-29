Özvatan'daki Kano Merkezi Sular Altında Kaldı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan kano merkezi, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından sular altında kaldı.
İlçede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle su seviyesinde yükselme meydana gelirken, spor faaliyetlerinin yürütüldüğü kano merkezinde büyük çapta zarar oluştu. Kano merkezinin çevresinde bulunan yürüyüş yolları, oturma alanları ve ekipman bölümleri tamamen suyla kaplandı.
Yağışların ardından bölgede inceleme yapılırken, tesis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, su seviyesinin normale dönmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceğini bildirdi.
Öte yandan bölgede yağışların aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.