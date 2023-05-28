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Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız Cumhurbaşkanı seçimi için sandıkların tamamı açıldı
Kayseri'nin Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız İlçelerinde Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
- 28.05.2023 19:13
- Güncelleme: 28.05.2023 19:13
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Cumhurbaşkanlığı 2’nci Tur seçimleri için oy verme işlemi 17:00 sona erdi. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı seçiminde Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız ilçelerinde sandıkların tamamı kayıtlara girdi. Buna göre;
Özvatan’da Cumhurbaşkanı Seçiminin partilere oy dağılımı şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,54
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,46
Hacılar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 81,72
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,28
Yeşilhisar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,10
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,90
Yahyalı da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 83,59
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,41
Develi de ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 77,26
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,74
Sarız da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,74
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,26
Diğer ilçelerde oyların sayımına devam ediliyor.