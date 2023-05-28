Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız Cumhurbaşkanı seçimi için sandıkların tamamı açıldı

Cumhurbaşkanlığı 2’nci Tur seçimleri için oy verme işlemi 17:00 sona erdi. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı seçiminde Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız ilçelerinde sandıkların tamamı kayıtlara girdi. Buna göre;

Özvatan’da Cumhurbaşkanı Seçiminin partilere oy dağılımı şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,54

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,46

Hacılar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 81,72

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,28

Yeşilhisar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,10

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,90

Yahyalı da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 83,59

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,41

Develi de ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 77,26

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,74

Sarız da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,74

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,26

Diğer ilçelerde oyların sayımına devam ediliyor.