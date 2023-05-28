Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız Cumhurbaşkanı seçimi için sandıkların tamamı açıldı

 Kayseri'nin Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız İlçelerinde Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. 

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  • 28.05.2023 19:13
  • Güncelleme: 28.05.2023 19:13
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Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız Cumhurbaşkanı seçimi için sandıkların tamamı açıldı

Cumhurbaşkanlığı 2’nci Tur seçimleri için oy verme işlemi 17:00 sona erdi. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı seçiminde Özvatan, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Sarız ilçelerinde sandıkların tamamı kayıtlara girdi. Buna göre; 
Özvatan’da Cumhurbaşkanı Seçiminin partilere oy dağılımı şu şekilde: 
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,54
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,46
Hacılar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 81,72
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 18,28
Yeşilhisar da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 66,10
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 33,90
Yahyalı da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 83,59
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,41
Develi de ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 77,26 
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22,74 
Sarız da ise Cumhurbaşkanı seçiminde oyların partilere dağılımı şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 57,74 
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42,26
Diğer ilçelerde oyların sayımına devam ediliyor.

1ha

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