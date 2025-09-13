Özvatan İlçe Merkezine 19 Milyon TL'lik Sıcak Asfalt Serildi

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki hizmet kalitesini artırmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Özvatan ilçe merkezindeki mevcut yol ağının ekonomik ömrünü tamamlaması ve altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan deformasyonlar göz önünde bulundurularak bu sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, “Özvatan ilçemizde asfalt atağında gereksinim duyulan yollarda sıcak asfalt çalışmamıza başladık” dedi. Harmancı, yaklaşık 10 gün sürecek olan çalışmaların verimli bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, bu yatırımların ilçenin ulaşım konforunu artıracağını vurgulayarak, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Kemal Dumlu ise, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecekteki projeler için umutlu olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, Özvatan ilçe merkezindeki sıcak asfalt çalışmaları, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.