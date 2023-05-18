Özyürek: Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucu Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) tekrardan Sivas Milletvekilli seçilen Ahmet Özyürek teşekkür mesajı yayımladı.

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  • 18.05.2023 10:37
  • Güncelleme: 18.05.2023 10:37
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Özyürek: Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucu Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) tekrardan Sivas Milletvekilli seçilen Ahmet Özyürek teşekkür mesajı yayımladı.

Özyürek; sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Sivas için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Özyürek; “Bizleri, teveccühünü esirgemeden bir kez daha Sivas’ımızdan 28. Dönem Milletvekili seçerek onurlandıran her bir hemşerimize ve bu süreçte hep birlikte, gayretle çalıştığımız İl ve İlçe Başkanlıklarımızda, Ülkü Ocakları’mızda ve KAÇEP teşkilatlarımızdaki tüm dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve dualarınız ile yeni dönemde de Gazi Meclis’imizde Sivas’ımız için çalışmalarımıza yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Her şeyden önce Türkiye” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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