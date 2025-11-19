  • Haberler
'Paketlenmiş gıdalar, üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, beslenmenin üremedeki önemine değinerek 'Hazır gıdalardan, paketlenmiş gıdalardan mutlaka hastalarımızın uzak durmasını öneriyoruz. Yumurtalara kadar giden bu plastik, bütün hücrelerimizi sonuçta olumsuz etkiliyor ve böylelikle üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor' dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Üreme Tıbbı Cerrahisi Kongresi’ne katılarak tüp bebek alanındaki yeniliklerin değerlendirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Gökalp Öner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tüp bebek tedavi süreci boyunca beslenmede dikkat edilmesi gerekenlere değinerek; “Geçen hafta biz Tüp Bebek Derneği'nin en büyük kongresini gerçekleştirdik. Tüp bebek alanında Üreme Tıbbı Cerrahisi Kongresi. Burada tüp bebekte meslektaşlarımız tüp bebekteki yenilikleri konuştu. Yeniliklere baktığımız zaman özellikle beslenme şeklinin çok önemli olduğunu, çünkü besinlerle yumurta ve sperm kalitesi artıyor. Özellikle hazır besinlerden uzak ve paketli besinlerden uzak durmamız gerektiği vurgulandı. Hatta bir yapılmış çalışmada, kadınların yumurtaları toplandığı zaman, yumurta sıvısının içerisinde yumurtası kötü olan kadınlarda plastik maddelerin çok yoğun olduğu çıktı. O yüzden hazır gıdalardan, paketlenmiş gıdalardan mutlaka hastalarımızın uzak durmasını öneriyoruz. Yumurtalara kadar giden bu plastik, bütün hücrelerimizi sonuçta olumsuz etkiliyor ve böylelikle üremeyi anlamlı ölçüde azaltıyor. O yüzden hani kısırlık sebepleri günden güne artma sebeplerinden bir tanesi de beslenmedeki bu tür sağlıksız besinlerin tüketilmesi. Özellikle paketli gıdalardan uzak durmalıyız” ifadelerini kullandı.

