Pakistan'da düzenlenen terör saldırısında Kayseri'de ikameti bulunan 1 Türk kaçırıldı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir maden sahasına gerçekleştirilen terör saldırısında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken Kayseri'de ikameti bulunan Salih Gülcemal isimli bir vatandaşın da kaçırıldığı belirtildi.

Olay, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana geldi. Bölgede bulunan altın ve bakır maden alanına terör saldırısı gerçekleştirildi. Olayda maden sahasında görevli bulunan Türk vatandaşı 1 kişi ölürken, 1 Türk vatandaşının da kaçırıldığı açıklandı.

KAÇIRILAN TÜRK VATANDAŞI KAYSERİ’DE İKAMET EDİYORDU
Edinilen bilgilere göre; meydana gelen olayda kaçırılan Türk vatandaşın adının Salih Gülcemal olduğu ve Kayseri’de ikamet ettiği öğrenildi. Sivas doğumlu olan Gülcemal’i kurtarmak için gereken çalışmaların başlatıldığı belirtilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

